МХК «Белгород» проиграл лидеру чемпионата

Интрига в матче сохранялась вплоть до последней минуты. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Вчера в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» на «Оранжевом льду» уступил лидеру западной конференции «СКА-ГУОР Карелия» - 2:4.

Точными бросками в составе хозяев отметились Денис Фадеев (8-я, 1:0) и Савелий Федоров (51-я, 2:3).

Интрига в матче сохранялась вплоть до последней минуты. При счете 2:3 белгородцы убрали вратаря, в результате чего за девять секунд до финальной сирены гости из Кондопоги поразили пустые ворота – лучший игрок встречи Данила Алексеев оформил дубль.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. В активе нашей команды 35 очков после 25-ти игр при разнице шайб 86:72. Выше нас располагается «СКА-ГУОР Карелия» (41), «Россошь» (37) и «ЭкоНива-Бобров» (35, 98:38). В ТОП-5 также входят и «Динамо-Юниор» (29).

Сегодня, 22 декабря, белгородцы проведут на «Оранжевом льду» повторную встречу со «СКА-ГУОР Карелия». Начало - в 19:00.