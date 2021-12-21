Мэром Белгорода стал Антон Иванов

фото: телеграм-канал "Мэрия Белгорода".

Во вторник, 21 декабря, стало известно имя нового мэра Белгорода. Им стал Антон Иванов.

Напомним, тайное голосование, состоявшееся в рамках 43-й сессии Белгородского городского Совета шестого созыва, предварял конкурс, на участие в котором заявки подали семь человек. По его итогам на пост градоначальника претендовали четыре кандидата, успешно защитившие свои проекты.

Как сообщает телеграмм-канал мэрии, сегодня большинство депутатов поддержали кандидатуру Антона Иванова. За него проголосовали 28 из 34 человек.

Напомним, в начале октября мэр Белгорода Юрий Галдун по собственному желанию покинул пост. 13 октября горсовет принял его отставку. На должность первого заместителя главы городской администрации назначили Антона Иванова, исполняющего обязанности главы администрации города. Прежде он возглавлял Белгородскую ипотечную корпорацию и Фонд поддержки ИЖС.