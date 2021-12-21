Красногвардейский район возглавила Анна Куташова

фото: с сайта администрации Красногвардейского района.

В Белгородской области еще одно кадровое назначение. Главой Красногвардейского района стала Анна Куташова. Депутаты муниципального совета единогласно приняли решение о назначении ее на должность.

Ранее районом руководил Игорь Бровченко. Напомним, в октябре этого года он покинул свой пост. О причинах отставки ничего не сообщалось.

Анна Куташова уже приняла присягу и вступила в должность руководителя муниципалитета. Как сообщает пресс-служба администрации района, в своей программе социально-экономического развития района на 2022-2027 годы она обозначила основные цели - обеспечение благосостояния населения, уровня жизни, качества жилья, экономико-ресурсного комплекса, повышения экономической эффективности функционирования предприятий.

Анна Куташова родилась в 1962-м году. Её малая родина – село Дмитриевка Старооскольского городского округа. Росла в многодетной семье. В 1986 году окончила Белгородский государственный педагогический институт им. М. С. Ольминского по специальности «Математика». В 2007-м прошла профессиональную переподготовку в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники по программе «Государственное и муниципальное управление». С 2001 года работала в органах местного самоуправления. Последние шесть лет возглавляла администрацию Октябрьского района ХМАО-Югра. Минувшей осенью была назначена на должность первого заместителя главы администрации Красногвардейского района.