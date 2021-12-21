В Белгороде полицейские вернули пенсионерам похищенные мошенниками деньги

Серия мошенничеств прокатилась по Белгороду 28 сентября. С заявлениями в полицию обратились сразу пять пенсионеров. Аферисты звонили им под видом якобы попавших в ДТП родственников, а также сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники сообщали своим жертвам, что они должны передать деньги якобы на лечение пострадавшего в аварии либо за освобождение от уголовной ответственности.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались двое жителей Волоконовского района 1997 и 1999 годов рождения. По данным следствия, именно они забирали у стариков деньги, выполняя роль курьеров.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что похищенные у пенсионеров сбережения – около 1 миллиона 200 тысяч рублей - удалось найти и изъять. На днях их передали пострадавшим пожилым людям. Пенсионеры поблагодарили полицейских, пообещав впредь быть внимательнее.

Фигурантам уголовного дела уже предъявили обвинение. Им грозит до шести лет лишения свободы.

- Полицейские призывают жителей региона ни под каким предлогом не передавать деньги незнакомцам, кем бы они не представились - сотрудниками банка, правоохранительных служб, соцработниками, и не выполнять никакие финансовые операции по их указанию. Если вам сообщили, что близкий вам человек попал в ДТП или другую беду и потребовали деньги, прервите разговор. Перезвоните самостоятельно родственнику или кому-нибудь из его окружения и убедитесь, действительно ли ему нужна ваша помощь, - напомнили в пресс-службе ведомства.