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Здоровье21 декабря 2021 9:54

В Белгородской области от коронавируса умерли еще семь человек

Заразились COVID-19 за сутки 263 жителя региона
Анастасия Лемешко
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По данным на 21 декабря, в Белгородской области коронавирусом заразились еще 263 человека. При этом выздоровели 619. Умерли семь – это два жителя Белгорода 1951 и 1958 годов рождения, жительница Белгородского района 1958 года рождения, жительница Ракитянского района 1946 года рождения, две жительницы Старооскольского городского округа 1946 и 1959 годов рождения и жительница Кировской области 1934.

Госпитализированы в настоящее время 1598 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 47 пациентов.

Все с начала пандемии в Белгородской области COVID-10 заболели 79427 человек. Выздоровели – 68302. Умерли 1684 человека.