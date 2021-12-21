В Белгородской области от коронавируса умерли еще семь человек

По данным на 21 декабря, в Белгородской области коронавирусом заразились еще 263 человека. При этом выздоровели 619. Умерли семь – это два жителя Белгорода 1951 и 1958 годов рождения, жительница Белгородского района 1958 года рождения, жительница Ракитянского района 1946 года рождения, две жительницы Старооскольского городского округа 1946 и 1959 годов рождения и жительница Кировской области 1934.

Госпитализированы в настоящее время 1598 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 47 пациентов.

Все с начала пандемии в Белгородской области COVID-10 заболели 79427 человек. Выздоровели – 68302. Умерли 1684 человека.