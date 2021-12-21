Белгородцев предупреждают об аномально холодной погоде

фото: Артем Гребеник

Мэрия предупреждает жителей Белгорода об аномально холодной погоде. Она продержится в столице региона и области с 21 по 24 декабря.

- Среднесуточная температуры воздуха составит 12–15 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7-10 градусов. По прогнозам синоптиков, столбик термометра может опуститься до отметки -17 градусов, - сообщается на сайте администрации города.

В такую погоду рекомендуется без необходимости не выходить на улицу. Детей и животных лучше пока не выводить на прогулки. Одеваться советуют многослойно. Прослойка воздуха удерживает тепло. Белгродцам также советуют использовать теплые стельки и шерстяные носки, не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. В случае ЧП за помощью всегда можно обратиться в службу спасения по номеру – 112.