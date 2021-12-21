В Белгородской области при столкновении иномарок пострадали два человека

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 20 декабря, в городе Губкине. По предварительным данным, около 13 часов 30 минут на нерегулируемом перекрестке улиц Агошкова и Королева 36-летний водитель автомобиля «Опель Антара» не пропустил «Форд Фокус» под управлением 37-летнего мужчины.

В аварии пострадали два человека. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области, травмы получили водитель автомобиля «Форд Фокус» и его 34-летняя пассажирка.