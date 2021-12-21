В Белгородской области два бывших сотрудника ППС стали фигурантами уголовных дел

По версии следствия, инцидент произошел 23 марта этого года в Старом Осколе. Двое сотрудников ППС, чтобы искусственно повысить показатели по выявлению административных правонарушений, отклонились от маршрута патрулирования и остановили попавшегося им на глаза мужчину. Тот признался, что накануне выпивал.

По предварительным данным, полицейские безосновательно задержали прохожего, поскольку общественный порядок он не нарушал и своим поведением никого не оскорблял. Сотрудники ППС сообщили мужчине, что проведут личный досмотр. Однако понятых при этом не было, и соответствующий протокол не составлялся. Затем они потребовали, чтобы он проследовал в служебный автомобиль и проехал на освидетельствование. Понимая, что ничего не нарушил, прохожий отказался. Тогда один из сотрудников применил к нему физическую силу в виде заламывания и выкручивания руки, сломав при этом часть плечевой кисти.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что факт совершения полицейскими противоправных действий выявили сотрудники подразделения собственной безопасности. Оба патрульных после проведения служебной проверки были уволены, а материалы переданы в следствие.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, в настоящее время бывшим полицейским – 38-летнему и 20-летнему жителям Старого Оскола – в зависимости от роли каждого из них предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обе статьи предусматривают серьезное наказание. Санкции одной – до десяти лет лишения свободы, другой – до восьми лет.