За 15 минут до начала сеанса неактивированные билеты из онлайн-записи попадут в живую очередь. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Более трех тысяч белгородцев успели посетить каток на Соборной площади. Об этом информирует пресс-служба администрации областного центра.

В связи с ограничением количества человек на одном сеансе, для катания необходимо приобрести бесплатный билет на вход. Сделать это можно онлайн по ссылке (доступно 60 билетов на каждый сеанс) или по живой очереди в кассе (60 билетов на сеанс).

Приходить нужно заранее. За 15 минут до начала сеанса неактивированные билеты из онлайн-записи попадут в живую очередь, не опаздывайте

Напомним, что на катке действует прокат коньков. Детские – 50 рублей в час, взрослые - 200, а со своими коньками катание бесплатное.