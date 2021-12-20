Белгородец украл у собутыльника 32 тысячи рублей

Похищенные деньги злоумышленник успел потратить. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

35-летний мужчина сообщил в одно из отделений полиции Белгорода, что у него похитили деньги.

Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Яковлевского городского округа.

По предварительным данным, накануне кражи у потерпевшего были гости. Во время застолья хозяин квартиры вышел в магазин, а, вернувшись, положил кошелек во внутренний карман куртки и оставил ее в прихожей. Гость заметил это. Уходя, он вытащил из куртки хозяина квартиры кошелек и скрылся. Пропажу потерпевший заметил только на следующее утро. Похищенные деньги злоумышленник успел потратить.

Теперь в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УКРФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.