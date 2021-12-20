Безопасный проезд по Белгородчине обеспечат 652 дорожные машины

Вчера днем на уборку снега на региональные трассы вышли 237 дорожных машин, ночью обработкой трасс занималась 221 единица техники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для обработки автотрасс на территории региона заготовлено около 200 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В ведении управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области находится 6327 километров дорог регионального значения, их обслуживают 14 дорожных и 8 специализированных мостовых организаций. Для борьбы с наледью и снегопадом этой зимой будет задействовано 652 единицы техники, оборудованной бортовыми навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС.

- Мы полностью готовы к любой непогоде и оперативно реагируем на ситуацию на дорогах, - отметил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Сергей Евтушенко. - Вчера днем на уборку снега на региональные трассы вышли 237 дорожных машин, ночью обработкой трасс занималась 221 единица техники.

Для устранения зимней скользкости заготовлено 142 тысячи тонн пескосоляной смеси, а также 46 тысяч тонн технической соли, которой обрабатываются высокоинтенсивные трассы.

За ситуацией на дорогах следят с помощью веб-камер, датчиков состояния полотна и 33 мобильных метеостанций, которые могут выдавать прогноз на двое - трое суток вперед. Они есть в каждом муниципалитете и позволяют видеть погодную картину всей области.

Для оперативного реагирования всю информацию, поступающую с камер и метеостанций, мониторят диспетчеры областного единого центра принятия звонков системы «112».