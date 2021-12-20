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Недвижимость20 декабря 2021 13:03

Безопасный проезд по Белгородчине обеспечат 652 дорожные машины

Для обработки автотрасс заготовлено около 200 тысяч тонн противогололедных материалов
Алексей СЕРГУНИН
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Вчера днем на уборку снега на региональные трассы вышли 237 дорожных машин, ночью обработкой трасс занималась 221 единица техники.

Вчера днем на уборку снега на региональные трассы вышли 237 дорожных машин, ночью обработкой трасс занималась 221 единица техники.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для обработки автотрасс на территории региона заготовлено около 200 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В ведении управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области находится 6327 километров дорог регионального значения, их обслуживают 14 дорожных и 8 специализированных мостовых организаций. Для борьбы с наледью и снегопадом этой зимой будет задействовано 652 единицы техники, оборудованной бортовыми навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС.

- Мы полностью готовы к любой непогоде и оперативно реагируем на ситуацию на дорогах, - отметил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Сергей Евтушенко. - Вчера днем на уборку снега на региональные трассы вышли 237 дорожных машин, ночью обработкой трасс занималась 221 единица техники.

Для устранения зимней скользкости заготовлено 142 тысячи тонн пескосоляной смеси, а также 46 тысяч тонн технической соли, которой обрабатываются высокоинтенсивные трассы.

За ситуацией на дорогах следят с помощью веб-камер, датчиков состояния полотна и 33 мобильных метеостанций, которые могут выдавать прогноз на двое - трое суток вперед. Они есть в каждом муниципалитете и позволяют видеть погодную картину всей области.

Для оперативного реагирования всю информацию, поступающую с камер и метеостанций, мониторят диспетчеры областного единого центра принятия звонков системы «112».