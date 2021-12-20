В Белгороде полицейские задержали катавшегося голым в маршрутке пассажира

Напомним, инцидент произошел вечером 13 декабря в Белгороде. Один из пассажиров автобуса, двигавшегося по маршруту № 127, разделся догола и проехал так несколько остановок. Когда мужчина подошел к двери, водитель отказался его выпускать до приезда полиции. Однако тот нажал аварийную кнопку и вместе с приятелем скрылся.

Несмотря на то, что лицо нарушителя общественного порядка скрывала маска, участковым уполномоченным удалось установить его личность. По информации пресс-службы УМВД региона, им оказался 30-летний мужчина, зарегистрированный в другом регионе, но проживающий в Белгороде. Уже 17 декабря в его дверь постучали сотрудники полиции.

Как ранее и сообщалось, мужчина проехался в автобусе в чем мать родила на спор. Только речь, по данным полиции, шла не о выигрыше в 100 тысяч рублей. Белгородец заключил с коллегами пари, по условиям которого проигравший должен был прокатиться на общественном транспорте без одежды.

За выходку жителя областного центра привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Он получил двенадцать суток ареста. Не остался без внимания и его приятель. В отношении него составили протокол за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации.