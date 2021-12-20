21 декабря в Белгородской области похолодает до 14-ти градусов мороза

Автомобилистам спасатели советуют быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и иметь дополнительные запасы горючего. Фото: Алексей СЕРГУНИН

21 декабря на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от девяти до 14-ти градусов мороза, днем – от семи до 12-ти градусов ниже ноля.

В Белгороде ночью от минус девяти до минус 11-ти градусов, днем – от семи до девяти градусов ниже ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности: - не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы; - следите за исправностью электропроводки, и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов; - постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, и своевременно устраняйте неисправности; - следите за исправностью электронагревательных бытовых приборов, не оставляйте их включенными без присмотра; - не оставляйте детей без присмотра, пресекайте шалости детей с огнем;

Автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и иметь дополнительные запасы горючего. При движении сохраняйте более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь из-за гололеда значительно увеличивается. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

Зачастую на дороге или обочине можно увидеть стоящий автомобиль и голосующего водителя, нуждающегося в помощи: кончился бензин, «заглох» двигатель, спустило колесо. Не проезжайте мимо – помогите. Возможно, тем самым, вы спасете если не жизнь, то здоровье попавшего в беду человека. Зимой можно моментально обморозиться. Если вы опасаетесь делать остановку, особенно на безлюдной трассе, то позвоните в Службу спасения – «112» и сообщите о случившемся. Но, ни в коем случае, не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду.