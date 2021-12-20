Свыше 550 белгородцев за полгода обратились за бесплатной юридической помощью

Проект по оказанию бесплатной юридической помощи стартовал в Белгородской области 1 июля. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

За бесплатной юридической помощью обратились 579 жителей Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В основном, вопросы касаются пенсионных начислений, регистрации недвижимости, трудовых и наследственных споров и сферы ЖКХ. С обращениями работают профессиональные юристы. Они не только проконсультируют жителей, но и помогут составить документы, а в отдельных случаях окажут полное юридическое сопровождение.

- Мы не привязаны к конкретной территории, обращение можно оставить в любом офисе МФЦ, - пояснила начальник юридического бюро оказания бесплатной помощи населению МФЦ Белгородской области Евгения Палещук. - Мы видим это обращение в режиме онлайн и начинаем обработку уже на следующий день. На четвертый или пятый день у нас уже есть готовое решение.

Обратиться в центр можно тремя способами: онлайн – через портал helponline.mfc31.ru (консультация по видеосвязи), очно, посетив любой офис МФЦ, или же отправив письмо по почте на адрес: г. Белгород, пр-т Славы, 25.

Специалисты бесплатной юридической помощи также проводят выездные приемы. Ближайший пройдет 14 января в Яковлевском городском округе. Консультацию окажут на базе местного отделения МФЦ.

Напомним, проект по оказанию бесплатной юридической помощи стартовал в Белгородской области 1 июля. Ранее подобную помощь оказывали лишь отдельным категориям граждан, сегодня ей могут воспользоваться все белгородцы.