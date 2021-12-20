Свыше 79 тысяч жителей Белгородской Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки 271 пациент заболел, а выздоровел – 141. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1954 года рождения, жительница Белгородского района 1964 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, житель Белгородского района 1957 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ.

Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1939 года рождения, житель Губкинского городского округа 1945 и жительница Губкинского городского округа 1950 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 271 пациент заболел, а выздоровел – 141.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 79164 человека, выздоровели – 67683, умерли – 1677.

Сейчас из 1656-ти госпитализированных 58 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

17400 белгородцев - на самоизоляции, 24328 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 242664 - сняты с самоизоляции.