В Белгороде пройдет фестиваль «Новогодние чудеса»

Порадовать ребят, накануне праздника попавших в больницу, смогут все желающие. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде пройдет фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса». Волшебный праздник организуют для пациентов детской областной больницы. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По задумке организаторов, праздничная программа, театрализованные перфомансы, креативные инсталляции помогут создать радостную атмосферу в медучреждении и улучшить самочувствие юных пациентов.

Исполняя все ковидные ограничения, фестиваль пройдет с 25 декабря по 7 января, чтобы в праздничных представлениях смогли поучаствовать все дети из разных отделений. Порадовать ребят, накануне праздника попавших в больницу, смогут все желающие.

Идея праздника зародилась в Москве. С 2016 года в Морозовской детской больнице проходит новогодний фестиваль «Зима в Морозовке», который за эти годы подарил настоящий новогодний праздник тысячам юных пациентов.

- Белгород может стать первым регионом России, принявшим эстафету новогоднего марафона добрых дел, – уверена координатор фестиваля, советник губернатора Белгородской области Карина Лазарева. – Объединяя людей, наша задача – поменять восприятие больничной территории, самого ощущения больницы, сотворить маленькое чудо, и подарить детям праздник. Ведь положительные эмоции – залог скорейшего выздоровления.

Территория и внутренние помещения больницы уже начали преображаться. Их оформляют яркими новогодними огоньками и сказочными персонажами. Здесь в течение всего фестиваля будут проходить мастер-классы.

В завершающий день фестиваля, 7 января, дети смогут поучаствовать в «Путешествии в Рождество» – театрализованной концертной программе, посвященной празднику Рождества.