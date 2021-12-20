Жителю Белгородской области за спиленные сосны грозит до двух лет колонии

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

На днях в Грайворонском городском округе участковые уполномоченные полиции, объезжая обслуживаемую территорию заметили мужчину, который нес три сосны. Правоохранители выяснили, что деревья были незаконно спилены на территории Дунайского сельского поселения.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 46-летний мужчина с криминальным прошлым решил подзаработать на их продаже. Вечером 17 декабря он спилили между селами Мощеное и Дорогощь три сосны высотой около двух метров. Соответствующего разрешения на рубку у него не было. Ущерб, причиненный администрации сельского поселения, оценили в сумму около девяти тысяч рублей.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

- Деревья, а также пила, которой орудовал злоумышленник, изъяты сотрудниками полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы и штраф до двухсот тысяч рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Белгородцев призывают соблюдать природоохранное законодательство. Напомним, во всех городах и районах работают ёлочные базары, где можно совершенно законно купить новогоднее дерево для дома.