В Белгородскую область привезли первые новогодние подарки для детсадовцев и учеников начальных классов

Одинаковые наборы сладостей будут переданы воспитанникам всех детских садов и ученикам младших классов по всему региону. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Свыше 9000 подарков накануне развезли по детским садам Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

До конца сегодняшнего дня все образовательные организации областного центра получат коробки со сладостями. Также в ближайшие дни ожидается поставка подарков для воспитанников детских садов и младших школьников Вейделевского, Волоконовского, Ивнянского и Белгородского районов. Подарки будут оперативно переданы в образовательные учреждения.

Одинаковые наборы сладостей будут переданы воспитанникам всех детских садов и ученикам младших классов. Всего их получат более 143 тысяч человек. В составе новогодних подарков – шоколадные, желейные конфеты, мармелад и вафельные десерты.

- Наборы сладостей будут одинаковыми для всех муниципалитетов, - уточнила начальник департамента образования Белгородской области Елена Тишина.

Праздничные новогодние утренники в детских садах и школах Белгородской области начнутся уже на этой неделе. Напомним, в этом году родители смогут посетить мероприятия, но при определенных условиях: необходим QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Утренники пройдут с соблюдением всех противоэпидемических мер.