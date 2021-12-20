Уже к концу декабря на объекте вовсю будет идти внутренняя отделка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Новый инфекционный центр под Белгородом сдадут 15 января 2022 года. Такое решение одобрил губернатор Вячеслав Гладков, чтобы строители могли сосредоточиться на качестве работ.

- Сейчас мы наблюдаем снижение числа заболевших, - пояснил сдвиг сроков глава региона. - В наших больницах достаточно свободных коек. Нет функциональной необходимости гнаться за идеальным сроком сдачи объекта, рискуя качеством исполнения. Подчеркну еще раз, что это многофункциональный инфекционный центр, в котором будут бороться не только с коронавирусом. Возвести 16 000 квадратных метров под крышей в голом поле за два месяца - это очень достойный результат.

Напомним, что по графику срок завершения строительства инфекционного центра в Терновке наступает 25 декабря.

Лицензирование медучреждения начнется до конца года. К отоплению центр подключат уже через 10 дней. Все панели, а также двери и окна будут смонтированы до конца следующей недели. Уже к концу декабря вовсю будет идти внутренняя отделка. К тому времени завершится подключение к коммуникациям и строительство временной дороги вокруг центра. До конца января будут оборудованы подходы к каждому входу с бордюрами.

Работу на объекте приостановят только 31 декабря и 1 января. Сейчас на объекте ежедневно трудятся порядка 350 человек.