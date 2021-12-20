«Белогорье» завершило 2021-й год поражением в Казани

После десятого тура «Белогорье» занимает восьмое место с 15-ю очками в активе. Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

В десятом туре мужской суперлиги ВК «Белогорье» в Казани уступил местному «Зениту» (0:3). Причем, наши парни смогли дать бой действующему чемпиону лишь в третьей партии (26:28), безропотно уступив первые две – 15:25, 12:25.

У «Белогорья» самым результативным стал Мохамед Аль Хачдади – 12 очков, Неманья Петрич и Павел Тетюхин набрали по семь очков.

Это уже шестая неудача белгородцев в текущем розыгрыше суперлиги, и третья – кряду. В последний раз «Белогорье» проигрывал три матча подряд в апреле этого года.

После десятого тура «Белогорье» занимает восьмое место с 15-ю очками в активе. В ТОП-5 входят «Зенит-Казань» (28), новосибирский «Локомотив» (27), московское «Динамо», «Динамо-ЛО» (по 20) и питерский «Зенит» (19).

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 3 января на своей площадке с «Газпром-Югра» из Сургута (10-е место, 12 очков). Начало в 17:30.