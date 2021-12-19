Еще 284 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1707-ми госпитализированных 59 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1932 года рождения, житель Белгородского района 1961 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, и жительница Ракитянского района 1962 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1949 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1953 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 284 пациента заболели, а выздоровели – 88.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 78893 человека, выздоровели – 67542, умер – 1671.

Сейчас из 1707-ми госпитализированных 59 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

17400 белгородцев - на самоизоляции, 24262 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 241163 - сняты с самоизоляции.