В Белгородской области открылась еще одна обновленная библиотека

Обошлась модернизация в десять миллионов рублей. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

Грайворонская центральная библиотека им. А.С. Пушкина была основана в 1899 году, за это время такого глобального капитального обновления здесь не происходило. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Для комфорта посетителей теперь созданы все условия: светлый читальный зал, удобные стулья и современные кресла, компьютеры. А также проекционная витрина для анонса библиотечных мероприятий, шкаф для обеззараживания книг. Приобретено новое печатающее устройство для нанесения изображений на ткани и сувенирную продукцию, термопресс. Обустроена молодежная зона с интерактивной мультимедийной площадкой, предполагающей возможность виртуального путешествия в режиме дополненной реальности и участия в интеллектуальных играх.

Вместе с открытием библиотеки состоялось еще одно важное событие – дан старт проекту «Гений места», именно в Грайворонской библиотеке состоялась его официальная презентация. В рамках проекта организована зона для тренингов и мастер-классов. Сегодня дал мастер-класс житель Грайворона фокусник-иллюзионист Дмитрий Ищук. А юный блогер Белогорья Николай Добарин рассказал о проекте по организации школы видеоблогеров на базе модельной библиотеки нового поколения.