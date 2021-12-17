Завтра, 18 декабря, в Белгородском художественном музее в 14:00 начнется публичное обсуждение проектов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде появится «Парк мирного времени». Он будет располагаться возле музея-диорамы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, в августе этого года свое видение будущего «Парка мирного времени» и интерактивного музейного пространства руководителю Белгородской области представил известный проектировщик Ян Визинберг. Ранее он уже неоднократно бывал в Белгороде. Тогда же озвучил свое предложение по созданию концепции нового парка, где разместятся архитектурные формы, рассказывающие о великой Победе и об исторических событиях.

В ландшафт парка будут интегрированы оригинальные водные элементы – участки водной глади, искусственный туман, каскадные и струйные водопады. Для доступа к воде в самом центре города – амфитеатр на набережной реки Везелки.

Еще одно решение в концепции развития «Парка мирного времени» - всесезонное световое шоу на водной глади и ландшафтных поверхностях пространства, а также подсветка на медиафасаде музея-диорамы.

Завтра, 18 декабря, в Белгородском художественном музее в 14:00 начнется публичное обсуждение в формате соучаствующего проектирования среди активных жителей региона, архитекторов, представителей бизнеса и музейного сообщества. Предварительная регистрация на сайте. Наличие QR-кода или действующего отрицательного ПЦР-теста – обязательно.