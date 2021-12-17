Белгородцу грозит лишение свободы за повторную езду в пьяном виде

При общении с водителем полицейские заметили у него признаки опьянения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 декабря около семи часов вечера на улице Губкина в Белгороде автоинспекторы остановили «Рено Логан». При общении с водителем полицейские заметили у него признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, результаты которого подтвердили их подозрения.

При проверке по базе данных выяснилось, что управлявший автомобилем 27-летний житель Белгородского района ранее уже привлекался к ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за нетрезвое вождение.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.