Белгородская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ с наилучшим качеством жизни по итогам 2021 года

В нашем регионе наиболее сильны направления в сферах образования, здравоохранения, социальной политики, благоустройство и развитие инфраструктуры. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Белгородская область стала седьмой в итоговой таблице субъектов РФ по качеству жизни по итогам 2021 года, а по индексу, измеряющему удовлетворенность людей жизнью в населенном пункте, наш регион вошел в тройку лидеров по ЦФО наряду с Москвой и Московской областью.

Рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом жительства. Так специалисты АСИ дают оценку усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан.

На заседании наблюдательного совета АСИ глава агентства Светлана Чупшева подчеркнула, что цель рейтинга – создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной среды для жизни людей. Рейтинг дает объективную картину того, как потребности человека удовлетворяются в каждом из регионов, помогает выявить области для улучшений и определить ориентиры по ним.

Всего в рейтинге оценивается десять элементов среды, отвечающих запросам каждого человека: жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела, медицинское обслуживание, образование и развитие, инклюзивность и равенство.

При подготовке рейтинга всего было опрошено почти 42 тысячи человек разного пола, возраста, семейного положения, жителей городов и сельской местности. Опросы жителей Белгородской области выявили, что среди показателей, определяющих уровень жизни, в нашем регионе наиболее сильны направления в сферах образования, здравоохранения, социальной политики, благоустройство и развитие инфраструктуры.