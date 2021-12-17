18 декабря на Белгородчине ожидается снег

В субботу снегом накроет весь регион. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным белгородских синоптиков, завтра, 18 декабря на территории региона будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер северный от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.

В Белгороде ночью и днем от ноля до минус двух градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Владельцам газовых колонок специалисты советуют периодически проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не допускайте перекала печи, топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

Автомобилистам специалисты советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной осадками и туманом. При управлении транспортными средствами не превышайте скоростной режим, избегайте резких маневров и пользуйтесь противотуманными фарами. Убедитесь в исправности тормозной системы и проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, потому что тормозной путь может увеличиваться из-за гололедицы.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.