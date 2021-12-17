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Спорт17 декабря 2021 11:01

«Последний император» из Белгорода может завершить карьеру на Красной площади

Такое желание изъявил глава организации, которая устраивает турниры по смешанным единоборствам
Алексей СЕРГУНИН
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Федор Емельяненко проводит в Челябинске мастер-класс для бойцов ММА.

Федор Емельяненко проводит в Челябинске мастер-класс для бойцов ММА.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Белгородец Федор может завершить карьеру в рамках турниров по смешанным единоборствам в Москве, в том числе и на Красной площади.

Такое пожелание высказал президент Bellator Скотт Кокер. Отметим, что Bellator - это американская спортивная организация с пропиской в городе Ньюпорт-Бич. Занимается проведением поединков по смешанным единоборствам.

Напомним, что в последнем бою Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона. Состязание проходило 23 октября. На счету «Последнего императора» из Белгорода 40 побед, шесть поражений и один бой, признанный несостоявшимся.