«Последний император» из Белгорода может завершить карьеру на Красной площади

Федор Емельяненко проводит в Челябинске мастер-класс для бойцов ММА. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Белгородец Федор может завершить карьеру в рамках турниров по смешанным единоборствам в Москве, в том числе и на Красной площади.

Такое пожелание высказал президент Bellator Скотт Кокер. Отметим, что Bellator - это американская спортивная организация с пропиской в городе Ньюпорт-Бич. Занимается проведением поединков по смешанным единоборствам.

Напомним, что в последнем бою Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона. Состязание проходило 23 октября. На счету «Последнего императора» из Белгорода 40 побед, шесть поражений и один бой, признанный несостоявшимся.