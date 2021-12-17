В Белгородской области больше миллиона человек привились первым компонентом вакцины от ковида

По данным правительства региона, в Белгородской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привились уже больше миллиона человека. Это положительно сказалось на эпидемиологической ситуации. В течение недели фиксируется как снижения уровня заболеваемости, так и числа тяжелых случаев протекания болезни. В связи с уменьшением пациентов, которым необходима госпитализация, к плановой работе вернулись более полутора тысяч коек, которые были отданы под ковидные госпитали. Так к работе в штатном режиме приступил терапевтический корпус второй горбольницы. Ожидается, что с 20 декабря возобновит прием пациентов по своему основному профилю и хирургический корпус.

- Вакцинация была и остается единственным надежным средством, с помощью которого человечество смогло остановить другие опасные болезни – оспу, чуму и ряд других, - напомнили в правительстве региона.