По Белгороду курсирует маршрутка с ёлкой и гирляндой

фото: со страницы регионального департамента строительства и транспорта в соцсети.

В Белгороде запустили новогодний автобус. Прокатиться на нем можно по маршруту №15. Информация об этом появилась на странице регионального департамента строительства и транспорта в соцсети. В салоне царит праздничная атмосфера. Маршрутка украшена гирляндами, а внутри находится ёлка. Пассажиры в комментариях также предложили добавить новогоднюю музыку.

фото: со страницы регионального департамента строительства и транспорта в соцсети.

Напомним, в прошлую субботу, 11 декабря, в Белгороде состоялось открытие главной ёлки на Соборной площади. По всему городу зажглась праздничная иллюминация. Подробной афиши запланированных на праздники мероприятий пока нет, но уже известно, что на Новый год жители и гости областного центра смогут увидеть фейерверк.