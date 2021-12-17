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Происшествия17 декабря 2021 8:51

В Старооскольском горокруге столкнулись три грузовика

По предварительным данным, ДТП произошло по вине пьяного водителя
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 16 декабря, около 09 часов 35 минут на трассе «Старый Оскол – Губкин». По предварительным данным, 44-летний пьяный водитель грузовика «Шакман» выехал на встречную полосу, где врезался в «ДАФ» с полуприцепом под управлением 53-летнего мужчины, а тот столкнулся со стоявшим впереди «КамАЗом» с прицепом под управлением 36-летнего шофера.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что травмы получил предполагаемый виновник аварии. Водитель автомобиля «Шакман» госпитализирован.