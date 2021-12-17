Еще 734 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1718-ти госпитализированных 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгорода 1939 года рождения, жительница Белгорода 1941 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, жительница Шебекинского городского округа 1947 года рождения, жительница Белгорода 1947 года рождения, проходившие лечение в областной инфекционной клинической больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1947 года рождения, житель Ровеньского района 1952 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1958 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 297 пациентов заболели, а выздоровели – 734.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 78316 человек, выздоровели – 66802, умерли – 1660.

Сейчас из 1718-ти госпитализированных 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

18420 белгородцев - на самоизоляции, 24183 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 238161 - сняты с самоизоляции.