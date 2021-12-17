Белгородцы активно сдают пластиковую тару и алюминиевые банки в фандоматы

В Белгородской области установлено десять фандоматов для приема пластиковой и алюминиевой тары. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородцы все чаще предпочитают сдавать пластиковую тару и алюминиевые банки в фандоматы и получать бонусы. Уже трое жителей региона в декабре получили скидку на коммунальную услугу «обращение с ТКО». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

За прошлую неделю белгородцы сдали в фандоматы 4 410 единиц вторсырья, а за все время работы вендинговых автоматов в столице региона собрано 31 225 единиц перерабатываемых отходов: пластиковой тары – порядка 25 тысяч, алюминиевых банок – свыше шести тысяч.

Число зарегистрировавшихся на сайте выросло до 1 222 человек, а сумма бонусов, начисленных фандоматами, составляет 294 120. Только за прошлую неделю авторизовались 79 новых пользователей. Среди них семь выбрали конвертацию ЭкоБонусов в скидку на услугу «обращение с ТКО». Трое белгородцев уже смогли ею воспользоваться.

В их едином платежном документе появилась новая графа «Перерасчет/штраф», где указана сумма скидки. Кроме этого, ЭкоБонусы можно конвертировать в некоторых магазинах.

Напомним, что в Белгородской области установлено десять фандоматов для приема пластиковой и алюминиевой тары по следующим адресам: г. Белгород, ул. Шумилова, 10а, ул. Губкина, 27а, ул. Есенина, 12б, Свято-Троицкий бульвар, 15, ул. Макаренко, 20, Бульвар Юности, 33, ул. Губкина 17и, ул. Каштановая, 1; Белгородский район, пос. Дубовое, ул. Счастливая, 3.