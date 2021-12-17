Планируется запустить еще два направления в Новосибирск и Мурманск. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Почти 550 тысяч человек воспользовались услугами белгородского аэропорта в 2021-м году. Это рекордный показатель за всю историю воздушной гавани. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

За 11 месяцев пассажиропоток через международный аэропорт города Белгорода составил 543 317 человек, в том числе по субсидируемым маршрутам (Белгород – Екатеринбург, Белгород – Минеральные Воды, Белгород – Краснодар и Белгород – Казань) перевезено 27 584 человека.

В следующем году в соответствии с результатами конкурса, проведенного Федеральным агентством воздушного транспорта, наш регион участвует в субсидировании авиарейсов по девяти направлениям: Екатеринбург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Самара, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград. Кроме того, планируется запустить еще два направления в Новосибирск и Мурманск.

Авиарейсы в Самару будут выполняться с 10 января 2022 года. По остальным направлениям перелеты будут осуществляться по мере подписания соглашений с авиакомпаниями.