Под Старым Осколом иномарка съехала с дороги в глубокий овраг – погиб пассажир

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов утра 17 декабря в Старооскольском городском округе.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 23-летняя девушка, управляя автомобилем «Шевроле Авео», двигаясь со скорость не обеспечивающей постоянного контроля за движением, не справилась с управлением. На 81-м километре «Короча - Губкин - граница Курской области» иномарка слетела с проезжей части в глубокий овраг.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что пассажир – парень 1997 года рождения - погиб на месте происшествия.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Водителя с травмами доставили в больницу.