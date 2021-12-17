Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 декабря 2021 6:36

Под Старым Осколом иномарка съехала с дороги в глубокий овраг – погиб пассажир

Находившаяся за рулем девушка получила травмы
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов утра 17 декабря в Старооскольском городском округе.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 23-летняя девушка, управляя автомобилем «Шевроле Авео», двигаясь со скорость не обеспечивающей постоянного контроля за движением, не справилась с управлением. На 81-м километре «Короча - Губкин - граница Курской области» иномарка слетела с проезжей части в глубокий овраг.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что пассажир – парень 1997 года рождения - погиб на месте происшествия.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Водителя с травмами доставили в больницу.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.