Сотрудники ГИБДД перехватили на федеральной трассе в Белгородской области особо крупную партию наркотиков

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Автомобиль «Шевроле Клан» сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области остановили на федеральной трассе «Крым» в Ивнянском районе. Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. За рулем находился 34-летний житель Вологодской области. Мужчина неопрятно выглядел, невнятно отвечал на вопросы и по внешнему виду был в состоянии опьянения. Полицейские попросили его открыть багажник и, как оказалось, не зря. При осмотре автоинспекторы заметили пакет с подозрительным содержимым и вызвали на место следственно-оперативную группу.

В итоге у «гастролера» изъяли пакет, в котором находилось десять полимерных свертков с белым порошком. Исследование показало, что это синтетические наркотики. Общий вес составил около пяти килограммов.

- По оперативным данным, запрещенное вещество предназначалось для последующего распространения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Проходить освидетельствование мужчина отказался. Выяснилось, также что он уже попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД за нетрезвое вождение. Сейчас следственной группой ОМВД России по Ивнянскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт особо крупной партии наркотиков. Помимо этого, в отношении него составлено два административных протокола – за невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования и нарушение ПДД. Решается вопрос и о возбуждении уголовного дела за повторную пьяную езду.

Мужчине грозит длительный срок. За сбыт особо крупной партии наркотиков предусмотрено от пятнадцати до двадцати лет колонии либо пожизненное лишение свободы. Однако при назначении наказания учитывается и то, что фигурант не довел дело до конца.