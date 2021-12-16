Почти 80% взрослых белгородцев привились от ковида

По информации регионального депздрава, в Белгородской области первым компонентом привились 999215 человек. Завершили иммунизацию уже почти 895 тысяч. В восемнадцати муниципалитетах почти 80% взрослых жителей прошли вакцинацию от коронавируса. За время пандемии COVID-19 заболело лишь три процента привитых белгородцев.

- Даже в «пиковый период» заболеваемости в самом большом ковид-госпитале – горбольнице №2 Белгорода – более чем из 1000 пациентов, проходивших там лечение, одномоментно было не более 10-12 привитых. Остальные больные – не прививались, – отметил начальник областного департамента здравоохранения Андрей Иконников.

Он также напомнил, что вакцинация не гарантирует, что человек не заразится. Однако это возможность обезопасить себя от тяжелых последствий.

- Доказанная эффективность вакцин – 96-97%, что подтверждается статистическими данными заболеваемости в регионе. Согласно последним данным, за минувшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 292 белгородцев, выздоровели 604 человека, - сообщается на сайте правительства региона.