В Белгородской области открылись первые ёлочные базары и точки продажи пиротехники

В регионе начали работать первые ёлочные базары. Всего их будет 153. Больше всего таких торговых площадок в Белгороде – 37, и в Старом Осколе – 34.

Купить зеленую красавицу можно и в лесничествах или лесхозах. Деревья, которые здесь продают, заготовлены без ущерба для природы – в рамках плановых рубок в процессе ухода за лесом. В ассортименте - срубленные деревья и деревья в горшках.

- Цена варьируется от 400 рублей в зависимости от возраста растения, - сообщается на сайте правительства региона.

Уже начали работу и торговые точки по реализации пиротехники. В Белгородской области их 46.

Напомним, в минувшие выходные в областном центре состоялось открытие главной ёлки региона. К настоящему времени уже украшены все муниципалитеты.