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Общество16 декабря 2021 8:41

Конфликт с соседом из-за шума закончился для белгородца сломанной челюстью

Возбуждено уголовное дело
Анастасия Лемешко
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В первый отдел полиции из одного из медицинских учреждений Белгорода поступило сообщение о 34-летнем пациенте со сломанной челюстью. В ходе проверки участковые выяснили, что мужчина пострадал во время конфликта с соседом.

По предварительным данным, инцидент произошел в подъезде. Подозреваемый возвращался домой из магазина, а сосед ждал его у двери, чтобы сделать замечание по поводу вечернего шума в квартире. Разговор закончился словесной перепалкой. Злоумышленник ударил оппонента кулаком в челюсть и ушел.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.