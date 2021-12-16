В Белгородской области число вылечившихся от ковида за сутки выросло больше, чем на 600 человек

По данным на 16 декабря 2021 года, в Белгородской области коронавирусом заболели еще 292 человека. При этом к числу выздоровевших прибавились 604. Умерли за день шестеро - жительница Яковлевского городского округа 1932 года рождения, двое жителей Белгородского района 1972 и 1939 годов рождения, житель Краснояружского района 1958 года рождения, жительница Белгорода 1958 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1949 года рождения.

Госпитализированы 1723 пациента с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 68.

С начала пандемии в Белгородской области заболели коронавирусом 78019 человек. Выздоровели 66068. Умерли 1653.