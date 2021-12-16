В Белгородской области оперативники изъяли 96 тонн нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции

Белгородская полиция рассказала об итогах проходившей в преддверии зимних праздников операции «Алкоголь». Она проводилась в регионе с 1 по 9 декабря. В проверках принимали участие оперативники и сотрудники Росалкогольрегулирования.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, всего из незаконного оборота изъято более 96 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из них - 2 890 литров пива, неучтенного в системе ЕГАИС, около полутора тысяч литров крепких напитков с признаками контрафактности и 91 840 литров незамерзающей, стеклоомывающей жидкости с содержанием метилового спирта.

По итогам возбуждено три уголовных дела в Ивнянском районе, Шебекинском и Новооскольском городском округах за перевозку алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, незаконную розничную продажу алкоголя и реализацию продукции, не отвечающей требования безопасности. Помимо этого, составлено четырнадцать административных протоколов.

В ходе операции проверили одну из пивоваренных компаний в Губкине. Здесь обнаружили продукцию с нарушением учета в системе ЕГАИС. В итоге больше двух тысяч литров пива арестовали. Проводится административное расследование. Санкции предусматривают штраф в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.

Нарушения выявили и на одном из предприятий Белгорода. Они связаны с реализацией немаркированной и не учтенной в системе ЕГАИС продукции. Как сообщили в УМВД области, изъято 437 литров алкоголя. Компанию могут лишить лицензии.