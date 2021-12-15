В «Газпром трансгаз Москва» подвели итоги юбилейного года

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15 декабря в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная 75-летию крупнейшего газотранспортного предприятия страны ООО «Газпром трансгаз Москва». Генеральный директор Александр Бабаков в режиме видеоконференции пообщался с представителями федеральных и региональных СМИ. Он рассказал об истории компании, основных показателях на сегодняшний день, планах на будущее, а также о ключевых событиях юбилейного года.

К 100-му юбилею – транспортировать 15 трлн м³ газа

Газовая отрасль в России начала развиваться с запуска газопровода Саратов-Москва, построенного в 1945-1946 годах. Сегодня компания обеспечивает поставку природного газа в 14 регионов ЦФО и транзит газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие снабжает природным газом 25% населения страны и осуществляет треть всех поставок на внутреннем рынке. В ее эксплуатации находится 21 000 км сетей.

Поставки газа колеблются в диапазоне от 150 до 180 млрд. м³. За 75 лет компания поставила рекорд по его транспортировке – 10 трлн м³. Как отметил Александр Бабаков, к 100-летнему юбилею эту цифру планируется увеличить до 15 трлн м³.

Здоровье прежде всего

На сегодняшний день в ООО «Газпром трансгаз Москва» работает 12,5 тысяч сотрудников. Поэтому не обошли стороной журналисты тему пандемии и вводимых в 2020-м, а затем в 2021-м году локдаунов. Генеральный директор отметил, что в компании не допустили перебоев поставок газа газа, а также массового заражения в филиалах. На сегодняшний день 95% сотрудников вакцинированы.

Он напомнил о корпоративном договоре в компании, по которому все работающие могут рассчитывать на пакет социальных льгот, гарантий и компенсаций. А также рассказал о системе страхования здоровья и охране труда. В качестве примера на конференции показали трансляцию из профильного санатория Газпрома «Голубая горка», который находится в Сочи. Учреждение проводит лечение и реабилитацию пациентов, в том числе перенесших коронавирус. В планах компании – отремонтировать в ближайшее время один из старых корпусов, в котором ранее располагался санаторий.

Работа с регионами

Говоря о планах на будущий год, была озвучена цель по транспорту газа – 165-167 млрд. м³. Помимо этого, с 2022 по 2025 годы планируется ремонт большого количества ГРС. Основные усилия в ближайшее время будут направлены на реализацию программ газификации регионов, которые были подписаны на 2021-2025 годы. В связи с чем поступало много вопросов от журналистов.

– По уровню газификации областей на сегодняшний момент по всей РФ только 11 регионов имеют 100% техническую возможность сетевой газификации. До 2025 года еще 24 региона должный войти в этот перечень. По нашей зоне ответственности это Брянская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская и другие области. Оставшиеся регионы после 2025 года должны прийти к цифре в 100%. И, согласно задачам, которые ставит перед нами Правительство РФ и ПАО «Газпром», в 2030 году вся Российская Федерация должна быть газифицирована, – рассказал Александр Бабаков.

О мероприятиях в юбилейный год

В честь 75-летия предприятия в регионах присутствия было проведено несколько значимых программ, среди них вахта памяти, футбольные матчи, концерты. В ближайшее время осуществят закладку послания потомкам. В следующем году мероприятия продолжатся. К примеру, в Воронежской области будет реализовываться ряд проектов к 350-летию Петра I, в их подготовке примет участие и «Газпром трансгаз Москва». А «Вахту памяти» планируют на этот раз провести на Белгородчине.

– «Газпром трансгаз Москва» – это социально ориентированная компания. У нас трудится более 12 тысяч сотрудников. Включая членов их семей, это более 30 тысяч человек. Мы не можем быть в стороне от тех культурных или социальных мероприятий, которые проводятся в регионах нашего присутствия, – подытожил Александр Бабков.

По окончании конференции генеральный директор «Газпром трансгаз Москва» поблагодарил всех за участие в мероприятии и поздравил коллектив с юбилеем компании.

Ирина Шабанова