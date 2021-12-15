Белгородка стала 2-кратной призеркой Кубка мира по фитнесу

Софья Крючкова. Фото из архива Софьи КРЮЧКОВОЙ.

В Дубае завершился Кубок мира по фитнесу, в котором принимала участие белгородка Софья Крючкова.

Наша землячка заняла второе место среди юниорок в дисциплине «фитнес-бикини» и замкнула тройку лучший в ростовой категории 169 сантиметров.

Как рассказала Софья «КП», это был ее третий международный турнир в карьере.

В сентябре этого года в испанской Севилье в рамках международного турнира «Арнольд Классик» она стала абсолютной чемпионкой среди юниорок и победительницей в категории 166 см.

- В ноябре я выступала на чемпионате мира, который проходил неподалеку от Барселоны, - вспоминает Софья Крючкова. - Там я стала четвертой в категории юниорок и четвертой в ростовой категории 166 см. Уровень конкуренции был невероятно высок.

В следующий раз наша спортсменка выступит уже в апреле 2022 года на чемпионате Европы в Испании.