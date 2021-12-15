В 2022-м году на развитие ЖКХ Белгородчины потратят свыше 17 млрд рублей

На развитие жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области в 2022 году будет направлено более 17 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Бюджет региона на следующий год приняли депутаты Белгородской областной Думы. Расходная часть главного финансового документа региона увеличена по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова на основании предложений органов исполнительной власти области.

На капитальное строительство и модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства будет направлено, в общей сложности, свыше 7,5 миллиардов.

В семи муниципалитетах области (Белгород, Белгородский район, Алексеевский, Валуйский, Губкинский, Новооскольский и Старооскольский городские округа) будут благоустроены дворовые и общественные территории. На проекты, выбранные белгородцами в рейтинговом голосовании, планируется направить свыше 1,3 миллиарда.

Более 2000 жителей области переедут в новые квартиры из аварийного и ветхого жилья. На эту программу предусмотрено финансирование в размере 1,1 миллиарда. В программе участвуют Корочанский, Ивнянский, Белгородский районы, Старооскольский, Валуйский, Яковлевский, Шебекинский, Губкинский городские округа и столица региона.

В следующем году в Белгородской области капитально отремонтируют 294 многоэтажки. На эти работы из областного бюджета будет выделено 4,6 миллиарда. На программу по утеплению фасадов многоквартирных домов – 3,6 миллиарда.