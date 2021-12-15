16 декабря в Белгородской области пройдут дождь с мокрым снегом

По данным белгородских синоптиков, завтра, 16 декабря на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью местами туман. На дорогах гололедица.

Ветер западный, ночью от двух до семи метров в секунду, днем – от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного до шести градусов мороза, днем – от минус двух до плюс трех градусов.

В Белгороде ночью от одного до трех градусов ниже ноля, днем – от ноля до двух градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Владельцам газовых колонок специалисты советуют периодически проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не допускайте перекала печи, топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

Автомобилистам специалисты советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной осадками и туманом. При управлении транспортными средствами не превышайте скоростной режим, избегайте резких маневров и пользуйтесь противотуманными фарами. Убедитесь в исправности тормозной системы и проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, потому что тормозной путь может увеличиваться из-за гололедицы.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.