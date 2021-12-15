Белгородские тхэкондисты завоевали «Кубок Эльбруса»

Участие в соревнованиях приняли свыше 900 спортсменов из более чем 50 регионов страны. Фото ЦСП Белгородской области.

В Нальчике финишировал традиционный Всероссийский турнир по тхэквондо «Кубок Эльбруса». Участие в соревнованиях приняли свыше 900 спортсменов из более чем 50 регионов страны.

В активе белгородцев 12 призовых мест.

Победителями стали Евгений Мусаев (среди взрослых до 63 кг) и Роман Ламонов (среди кадетов до 65 кг).

Серебро завоевали Светлана Селезнева (среди кадеток до 37 кг), София Линкова (среди детей до 32 кг) и Ева Скрябина (среди детей свыше 45 кг).

Третьими финишировали Артем Чумак (среди кадетов до 61 кг), Никита Вехов (среди кадетов до 45 кг), Анастасия Щербак (среди юниорок до 55 кг), Анастасия Погорелова (среди юниорок до 59 кг), Мария Дремина (среди юниорок до 68 кг), Максим Крухмалев (среди мужчин до 54 кг) и Анастасия Слабковская (среди женщин до 46 кг).