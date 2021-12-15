В Белгороде продолжают дезинфекцию подъездов

Качество работы и график проверяют управы. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Ежедневно в Белгороде 48 управляющих компаний и 12 ТСЖ обрабатывают 1 593 многоквартирных дома, в которых живут более 290 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проводят по графику, начиная с 6 утра. Обеззараживают полы, подоконники, лифты, почтовые ящики, ручки дверей, домофоны, мусоропровод. Кроме того, проводят дезинфекцию игрового оборудования на детских площадках, скамеек, урн.

Используют специальный дезинфицирующий препарат «Демос». Он безопасен и безвреден для людей и животных.

Качество работы и график проверяют управы. В первую очередь отрабатывают поступившие от горожан жалобы, общаются с жильцами, дезинфекторами и представителями УК.

Отметим, что в Белгородской области более 5,5 тысячи многоквартирных домов. Подъезды каждого из них дезинфицируют по графику, раз в неделю.

Напоминаем, сообщить о некачественной дезинфекции белгородцы могут в свою управу, департамент городского хозяйства +7 (4722) 32-73-55, все жители региона могут направить жалобу в областное управление жилнадзора +7 (4722) 32-91-86.