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Общество15 декабря 2021 8:42

Wink продлит новогодние каникулы до лета

Видеосервис запускает праздничную акцию «Кино в подарок на Новый год!», которая поможет ярко и интересно провести долгие зимние вечера
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Подключиться к праздничному киномарафону Wink могут все ценители хорошего кино

Подключиться к праздничному киномарафону Wink могут все ценители хорошего кино

Все очень просто: для получения подарка надо всего-то продолжать заниматься любимым делом — смотреть кино. И за каждые три просмотренных фильма достанется еще один в подарок.

Подключиться к праздничному киномарафону Wink могут все ценители хорошего кино: подарок полагается, как тем клиентам, которые покупают или арендуют фильмы, так и тем, которые смотрят кино в подписках. Посмотрев с 13 декабря 2021 года по 31 января 2022 года не менее трех фильмов, зрители получат подарочный сертификат на четвертую картину. Воспользоваться сертификатами можно начиная с 1 числа следующего месяца. То есть за просмотры в декабре можно получить кино в подарок на длинные новогодние каникулы. Но торопиться не обязательно — новогоднее волшебство не закончится вместе с каникулами, так как сертификаты на подарок будут действовать целых шесть месяцев.

Полные условия акции «Кино в подарок на Новый год!» доступны по ссылке.