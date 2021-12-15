Соцопрос: каким был для россиян 2021 год?

Главным позитивным фактором стало отсутствие проблем со здоровьем, негативным - ограничения из-за COVID-19. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финнасовая Корпорация Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

В топе позитивных моментов года - отсутствие проблем со здоровьем у себя и у своих близких, гармония в личных отношениях, отличный отдых, открытие нового хобби, увеличение дохода. Печально, но 15% опрошенных сказали, что никаких позитивных моментов в 2021 году у них не было.

Среди негатива – пандемийные ограничения, проблемы со здоровьем, снижение доходов, невозможность путешествовать. Только 9% заявили, что в этом году у них не было ничего плохого.

Больше всего год понравился жителям Дальнего Востока и Северного Кавказа. Менее всего - Сибири и Урала.

Что касается материального благополучия, что почти у трети россиян финансовое положение в 2021 году не изменилось, у 29% - несколько улучшилось, еще у 24% - наоборот. 65% респондентов обошлись в уходящем году без кредитов. 21% брали потребительский кредит, 16% - кредитную карту, 4% решились на ипотеку и 1% взяли кредит на развитие бизнеса.