Под Белгородом после столкновения «Волги» и «ЗИЛа» вылетевшее из багажника колесо повредило «Форд»

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Авария произошла во вторник, 14 декабря, в Губкинском городском округе. По предварительным данным, около восьми часов утра в районе села Скородное 55-летний водитель «Волги» проехал перекресток на запрещающий сигнал и врезался в бурильно-крановую машину «ЗИЛ» под управлением 50-летнего мужчины. После удара из багажника легковушки вылетело запасное колесо, которое повредило стоявший на перекрестке «Форд» под управлением 49-летнего мужчины.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель «Волги».