Почти миллион белгородцев привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Работу пунктов вакцинации в предстоящие новогодние праздничные дни планируется организовать в обычном режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, за прошедшие сутки выявлено только 296 вновь заболевших, в то время как 10 декабря их было 325. Всего в регионе коронавирусной инфекцией заразились почти 77,5 тысяч человек, из которых более 65 тысяч успешно вылечились.

Среди переболевших – порядка 20 тысяч человек, прошедших полный курс вакцинации. В это число вошли и те, у кого диагноз был подтвержден ПЦР-тестом, и те, у кого тест отрицательный, но исследования СКТ, а также клиническая картина дают основания медработникам диагностировать заболевание коронавирусной инфекцией. Для пациентов из второй категории даже введен особый код для внесения в федеральный регистр переболевших COVID-19.

Число заболевших не превышает 2,5 процентов от общего числа жителей области, привитых двумя компонентами вакцины. При этом только каждому десятому из них, а это менее двух тысяч человек, потребовалось стационарное лечение. Остальные пациенты ковид-госпиталей (более 19 тысяч) – либо полностью невакцинированные, либо получившие только первый компонент, что не позволило сформироваться их иммунитету.

Об эффективности вакцинации свидетельствует и то, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась через две недели после того, как в начале ноября в регионе активно возобновился процесс вакцинации.

- Три составляющие эффективны в борьбе с распространением коронавируса, - отметил Андрей Иконников. - Ограничительные меры – на первом месте, так как его передача настолько массовая, что без ограничительных мер никакая система здравоохранения не справится. Затем – вакцинация и работа первичного звена здравоохранения, которую мы смогли существенно перестроить. В совокупности это позволило остановить распространение болезни.

В настоящее время первым компонентом привито почти 997,5 тысяч белгородцев, а завершили иммунизацию более 891 тысячи. Работу пунктов вакцинации в предстоящие новогодние праздничные дни планируется организовать в обычном режиме. Более точный график приема белгородцев в это период департамент здравоохранения обнародует непосредственно перед началом нерабочих дней.